Як швидко приготувати ситний та неймовірно смачний тост з яйцем та лисичками: простий рецепт
Сніданок є важливим етапом нашого денного раціону, забезпечуючи нас необхідною енергією та силами для старту у новий день. Крім того, правильно підготовлений сніданок сприяє здоров'ю шлунково-кишкового тракту та піднімає настрій. І одним із найпопулярніших варіантів сніданку є яйця. Їх можна готувати на безлічі способів, завжди отримуючи нові смакові враження.
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Сьогодні ми поділимося рецептом смачного тосту з яйцем та лисичками на сніданок, який запропонував переможець "МастерШеф Професіонали-4" – Артем Кабулахін у себе в Instagram. Цей тост з яйцем та лисичками стане смачним та поживним сніданком, який підніме ваш настрій і додасть енергії на цілий день. Приготуйте його і насолоджуйтесь чудовим початком дня.
Рецепт тосту з яйцем та лисичками
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- 50 г вершкового масла
- 10 лисичок
- 10 зморшок (гриби)
- Бринза за смаком
- 2 скибочки хліба
- Сіль та спеції за смаком
Приготування:
- Почнемо з підготовки грибів. Для цього гриби потрібно добре почистити та ретельно промити. Зморшки (гриби) помістіть у невелику миску і залийте окропом на 10-15 хвилин.
- Після цього гриби та лисички грубо поріжте. На сковороду налийте одну столову ложку олії та додайте половину вершкового масла. Обсмажте гриби до готовності, додавши спеції за вашим смаком.
- Поки гриби обсмажуються, підсмажте скибочки хліба на невеликій кількості олії до отримання золотистої скоринки з обох боків. Викладіть їх на тарілку.
- В іншій мисці розбийте яйця, як для омлету, і підсоліть їх. На ту саму сковороду, де готували гриби, додайте ще трохи олії та залишок вершкового масла. Вилbйте розбиті яйця і смажте їх, постійно перемішуючи лопаткою, щоб отримати скрембл.
- Покладіть скрембл на смажений хліб, а зверху розподіліть обсмажені гриби та посипте їх розкришеною бринзою.
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