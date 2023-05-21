Як швидко приготувати смачний омлет в горнятку: простий рецепт

Зустріти новий день зі смачним сніданком – є важливим кроком до успішного початку. Один зі способів насолодитися ситним сніданком в невеликому об'ємі – це омлет в горнятку. Цей рецепт відмінно підходить для тих, хто має обмежений час, але все ж бажає насолодитися якісним харчуванням. Давайте розглянемо цей швидкий та простий спосіб приготування омлету в горнятку.

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Інгредієнти:

1-2 яйця;

100 мл молока;

Зелень та спеції;

(додатково можна додати ковбасу, шинку, овочі тощо).

Приготування:

Візьміть звичайну чашку з об'ємом 200-300 мл і розбийте туди яйце. Рекомендується використовувати свіжі яйця для отримання найкращого смаку; Додайте 100 мл молока до розбитого яйця в горнятку. Молоко додає ніжність та кремову текстуру омлету; Приправте суміш сіллю, спеціями та зеленню за вашим смаком. Можна використовувати свіжий кріп або петрушку для додавання аромату та свіжості. Якщо ви бажаєте, можете також додати тертий сир та дрібно нарізаний солодкий перець, щоб зробити омлет ще більш насиченим смаком; Збийте суміш виделкою до однорідної консистенції. Переконайтеся, що всі інгредієнти добре змішані; Поставте горнятку з сумішшю в мікрохвильовку та готуйте протягом 2-4 хвилин. Час готування може варіюватися залежно від потужності вашої мікрохвильової печі, тому слід стежити за процесом. Омлет повинен стати пухким та золотистим; Після готування вийміть горнятку з мікрохвильовки (обережно, будьте обережні, так як чашка може бути гарячою). Омлет вже готовий до подачі!

Цей омлет в горнятку можна подати окремо як самостійну страву або супроводити його свіжими овочами, салатами або тостом. Це простий і ситний сніданок, який додасть вам енергії на початок дня. Смачного!

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