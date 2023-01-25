Як швидко зварити квасолю без замочування: лайфхаки

Інколи на замочування квасолі перед приготуванням просто немає часу. Навіщо її замочувати і як зварити квасолю швидко та смачно навіть без попередньої підготовки, читайте у нашому матеріалі.

Насамперед перед приготуванням квасолю треба перебрати. Вона не повинна бути старою, адже бобові, які пролежали понад рік, не будуть м'якими навіть після дуже тривалого варіння. Перебираючи також краще викинути зморщені боби, після чого промити квасолю під холодною водою.

Читайте також: Що не можна додавати в деруни та поради для приготування ідеальних дерунів

Навіщо замочувати квасолю?

Замочена квасоля вариться набагато швидше. Окрім цього, у воді частково розчиняються олігосахариди, що викликають підвищене газоутворення у кишківнику. Також вважається, що під час замочування, квасоля втрачає фітинову кислоту, яка перешкоджає всмоктуванню цинку, кальцію, магнію та заліза.

Щоб замочити квасолю, її треба залити холодною водою у пропорції 1:5 і тримати бобові так від 12 до 24 годин.

Набагато швидше вона розм'якне, якщо замочувати квасолю у гарячій воді у тій же пропорції. Для цього або просто залийте квасолю гарячою водою, або ж поставте каструлю на вогонь та доведіть квасолю до кипіння на кілька хвилин, після чого хай вона настоїться у гарячій воді.

Як приготувати квасолю без замочування?

Тверду квасолю поставте варитись як завжди, а після закипання води додайте до неї дрібку харчової соди . Сода зменшить час варіння квасолі до години;

. Сода зменшить час варіння квасолі до години; Тверду квасолю поставте на вогонь у великій каструлі. Як тільки вода закипить, додайте до неї склянку холодної води. Це потрібно повторювати після кожного закипання – додавати по склянці холодної води ще 4-5 разів. Таким способом квасоля може зваритися за 40 хвилин.

Читайте також: 5 продуктів, які не можна гріти повторно

Як варити квасолю?

У каструлі квасолю залийте водою, так щоб вона повністю її покривала. Варити потрібно на невеликому вогні та краще не накривати кришкою, щоб не збіглася, а за потреби в каструлю доливати води;

квасолю залийте водою, так щоб вона повністю її покривала. Варити потрібно на невеликому вогні та краще не накривати кришкою, щоб не збіглася, а за потреби в каструлю доливати води; У мультиварці квасолю краще готувати в режимі "тушкування" від 1,5 години і довше;

квасолю краще готувати в режимі "тушкування" від 1,5 години і довше; У скороварці квасолю залийте водою так, щоб чаша була заповнена не більше ніж наполовину. Закрийте кришкою та поставте на сильний вогонь. Коли з клапана почне виходити пара, зменште вогонь та варіть 10-15 хвилин. Після чого зніміть скороварку з плити та не відкривайте ще 20-30 хвилин;

квасолю залийте водою так, щоб чаша була заповнена не більше ніж наполовину. Закрийте кришкою та поставте на сильний вогонь. Коли з клапана почне виходити пара, зменште вогонь та варіть 10-15 хвилин. Після чого зніміть скороварку з плити та не відкривайте ще 20-30 хвилин; У мікрохвильовій печі квасолю потрібно висипати в скляний посуд, залити холодною водою, а потім поставити в мікрохвильову піч на 10 хвилин на максимальну потужність. Після цього квасолю потрібно перемішати, посолити та знову поставити варитися на 15-20 хвилин до повної готовності.

Раніше ми писали про 8 помилок, які псують відбивні під час приготування, роблячи їх схожими на гумову підошву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!