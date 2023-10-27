Як швидко прибрати подряпини з посуду: цей засіб є у кожному домі

Як видалити подряпини на тарілках за допомогою зубної пасти - лайфхак

Через щоденне використання посуд зношується, а на ньому з'являються подряпини. Так втрачається гарний зовнішній вигляд.

Важко уникнути чорних або сірих смужок, які з'являються на ваших красивих тарілках. Але є ефективні способи подолати це, пише Sante Plus.

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Ці непривабливі подряпини – справжнє лихо, тому що через них тьмяніє посуд і миски, через що посуд виглядає брудним. У цьому вам знадобиться зубна паста, яка призначена не тільки для підтримки гігієни ротової порожнини. Одна дивовижна порода допоможе позбутися сірих плям і надати вашому посуду блиску.

Зубна паста не тільки очистить і відбілить ваші зуби, а й почорнілий посуд. Вам знадобиться тюбик відбілюючої зубної пасти і волога тканина. Видавіть зубну пасту прямо на тарілку і протріть круговими рухами тканиною. Вибирайте чисто білу пасту, а не кольорову. Потім промийте тканину кілька разів і потріть, доки плями та подряпини не зникнуть.

Зауважимо, що краще використовувати м'яку губку та дуже акуратно протирати забруднені ділянки. Цей спосіб особливо підходить для порцелянових тарілок.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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