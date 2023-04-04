Як швидко замаскувати жирне волосся: три прості поради

Брудне волосся може стати на заваді раптовим планам або неочікуваній прогулянці. Втім, це не привід відмовлятися від атракції або ховати зачіску в шапку.

Досвідчені модниці мають свої поради, як швидко привести брудне волосся до ладу. Зовсім не обов'язково шукати рукомийник, аби на швидку руку мити голову.

Найпростішим способом надати об'єм жирному волоссю та створити презентабельний вид є сухий шампунь. Його потрібно нанести на прикореневу зону та злегка спушити пальцями.

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Втім, якщо засобу під рукою немає, можна використати:

крохмаль,

пудра або тальк,

борошно,

какао-порошок,

гірчичний порошок.

Покращити ситуацію можна також створивши ефект недбалої зачіски, додавши об'єм при коренях начесавши волосся, або використавши засоби для стайлінгу. Головне не перестаратися, аби не зробити на голові гніздо.

Ще одним варіантом є зміна переділу волосся. Якщо змінити звичний переділ, можна приховати жирне волосся та покращити вигляд зачіски.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

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