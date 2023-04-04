Как быстро замаскировать жирные волосы: три простых совета

Грязные волосы могут помешать внезапным планам или неожиданной прогулке. Впрочем, это не повод отказываться от аттракции или прятать прическу в шапку.

Опытные модницы имеют свои советы, как быстро привести грязные волосы в порядок. Совершенно не обязательно искать рукомойник, чтобы на скорую руку мыть голову.

Самым простым способом придать объем жирным волосам и создать презентабельный вид является сухой шампунь. Его нужно нанести на прикорневую зону и слегка вспушить пальцами.

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Впрочем, если средства под рукой нет, можно использовать:

крахмал,

пудра или тальк,

мука,

какао-порошок,

горчичный порошок.

Улучшить ситуацию можно также создав эффект небрежной прически, прибавив объем при корнях начесав волосы или использовав средства для стайлинга. Главное не переусердствовать, чтобы не сделать на голове гнездо.

Еще одним вариантом является изменение передела волос. Если изменить привычный передел, можно скрыть жирные волосы и улучшить вид прически.

Ранее UAportal писал, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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