Як докупити страховий стаж до пенсії онлайн: пояснення ПФУ

Вже понад два роки українці мають можливість самостійно або на користь інших осіб "докупити" страховий стаж без необхідності укладати паперовий договір — усе робиться онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Скористатися сервісом можуть усі громадяни віком від 16 років, які зареєстровані в реєстрі застрахованих осіб і ще не отримують пенсію за солідарною системою. Також дозволено сплачувати внески на користь інших осіб.

Про це повідомляє ПФУ. Процес укладання договору максимально спрощений. Достатньо авторизуватись на порталі ПФУ за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або GOV.ID, після чого — підписати типовий договір про добровільну участь. У розділі, присвяченому комунікації з фондом, слід обрати вкладку "Договір на добровільну участь" і заповнити персональні дані. При цьому можна обрати, чи платити за себе, чи за іншу людину. Далі система дозволяє перейти безпосередньо до сплати внесків — або через сервіс Portmone, або шляхом завантаження платіжного доручення для подальшої оплати в банку.

Розмір внеску та періодичність визначаються добровільно, залежно від фінансових можливостей особи. Сума, що надійшла на рахунок ПФУ, зараховується до того місяця, коли було здійснено платіж. Наприклад, внесок у розмірі 2000 грн забезпечує зарахування місяця страхового стажу, а умовна зарплата для розрахунку пенсії становитиме понад 9000 грн. Якщо платіж здійснюється на користь особи, яка вже працює, її заробіток для обчислення пенсії збільшується на ту ж суму.

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Варто пам’ятати: якщо загальний дохід за місяць перевищує максимально дозволений для нарахування страхових внесків, надлишок автоматично переноситься на наступний місяць.

Перевірити, чи був зарахований внесок, можна у власному кабінеті на порталі ПФУ — достатньо згенерувати довідку ОК-5 і переглянути дані за звітний рік. Щоб непрацююча особа отримала повний місяць стажу, потрібно сплатити не менше мінімального внеску, який наразі становить 1760 грн (22% від мінімальної зарплати у 8000 грн).

Раніше ми розповідали, що українцям незабаром перерахують пенсії заднім числом.

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