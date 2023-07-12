Як довго зберігати фрукти, щоб вони не гнили: прості поради

Як правильно зберігати фрукти, щоб вони довго не псувалися

У соціальних мережах поширилася корисна порада, яка допомагає зберегти фрукти свіжими на довше і заощадити гроші. Відео з простими, але ефективними лайфхаками швидко стали популярними та набрали багато переглядів.

Стиглі фрукти швидко псуються, і якщо вони залишаються видимими, наприклад, на кухні, то їх швидко не споживають. Один з користувачів TikTok запропонував простий лайфхак для вирішення цієї проблеми. Він поділився порадою, яка виявилася дуже ефективною. Про це повідомляє The Mirror.

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Навіть якщо фрукти зберігаються в шафі або холодильнику, вони часто швидко псуються. Багатьом, наприклад, не подобається їсти занадто стиглі банани.

У відеоролику, опублікованому користувачем з нікнеймом @8100293452186, розповідається про заходи, які допомагають уповільнити процес дозрівання фруктів. За допомогою простих кроків, автор показує, як обполоскати банани водою, щоб видалити речовину, яка сприяє дозріванню, а потім просушити їх паперовим рушником. Потім слід замотати кінчики бананів вологим паперовим рушником, щоб зменшити виділення етилену – речовини, яку банани виділяють під час дозрівання.

"Таким чином, вони можуть залишатися свіжими довше", – розповідає автор відео.

Проте, щодо самих бананів, експерти кажуть, що не варто вживати цю корисну закуску просто перед сном. Цей популярний фрукт може спричинити проблеми зі сном.

"Банани є суперфудом, з яким можна насолоджуватися майже в будь-який час доби. Однак, споживання їх близько до сну може призвести до неспокійного сну і викликати яскраві сновидіння або кошмари. Завдяки високому вмісту магнію, який розслабляє м'язи та заспокоює організм, багато людей можуть використовувати їх як заспокійливий засіб пізно ввечері. Проте, банани також виробляють велику кількість мелатоніну, і занадто велика його кількість може мати протилежний ефект", – пояснюють фахівці.

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