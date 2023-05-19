Як заощаджувати змиваючи воду і унітазі: неочікуваний лайфхак

Ваш рахунок за водопостачання надто високий? Можливо, проблема полягає у надмірно повному бачку вашого унітаза. Витрати води під час кожного змивання можуть бути значно зменшені шляхом застосування простих та ефективних заходів. Один з таких способів – помістити в бачок цеглу або інший важкий предмет, який буде витісняти певну кількість води. Це дозволить зменшити кількість води, що використовується при кожному змиванні.

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Багато унітазів мають об'ємні бачки, які заповнюються водою до певного рівня. Це призводить до зайвого використання води, оскільки не завжди необхідно заповнювати бачок повністю для забезпечення ефективного змивання. Застосування методу з важким предметом, наприклад цеглою, дозволяє зменшити об'єм води в бачку, що призводить до економії води та зниження витрат.

Принцип роботи цього методу полягає в тому, що резервуар наповнюється водою і цегла або інший важкий предмет розташовується всередині бачка. Це призводить до зменшення об'єму вільного простору для води, що заповнюється під час кожного змивання. Таким чином, кожне змивання буде використовувати менше води, але при цьому забезпечуватиме достатню потужність для ефективного змивання відходів.

Застосування цього методу може допомогти значно знизити витрати води. Навіть якщо кожне змивання економить лише кілька чашок води, це може суттєво вплинути на загальну кількість води, яку використовуєте. Зважаючи на те, що унітази використовуються кілька разів на день, навіть невеликі заощадження можуть накопичуватися і значно зменшити кількість води, яку ви використовуєте протягом місяця або року.

Раніше експерти поділились думками, що у жодному разі не можна класти в унітаз, бо це точно нашкодить сантехніці.

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