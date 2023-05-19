Как экономить смывая воду и унитазе: неожиданный лайфхак

Ваш счет за водоснабжение слишком высок? Возможно, проблема заключается в чрезмерно полном бачке вашего унитаза. Расход воды во время каждого смыва может быть значительно уменьшен путем применения простых и эффективных мер. Один из таких способов – поместить в бачок кирпич или другой тяжелый предмет, который вытесняет определенное количество воды. Это позволит снизить количество воды, используемой при каждом смывании.

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Многие унитазы имеют объемные бачки, заполняемые водой до определенного уровня. Это приводит к излишнему использованию воды, поскольку не всегда необходимо заполнять бачок полностью для обеспечения эффективного смывания. Применение метода с тяжелым предметом, например кирпичом, позволяет снизить объем воды в бачке, что приводит к экономии воды и снижению расхода.

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Принцип работы этого метода состоит в том, что резервуар наполняется водой и кирпич или другой тяжелый предмет располагается внутри бачка. Это приводит к уменьшению объема свободного пространства для заполняемой воды во время каждого смыва. Таким образом, каждое смывание будет использовать меньшее количество воды, но при этом будет обеспечивать достаточную мощность для эффективного смывания отходов.

Применение этого метода может помочь значительно снизить расход воды. Даже если каждое смывание экономит всего несколько чашек воды, это может существенно повлиять на общее количество используемой воды. Унитазы используются несколько раз в день, даже небольшие сбережения могут накапливаться и значительно уменьшить количество воды, которую вы используете в течение месяца или года.

Ранее эксперты поделились мнениями, что ни в коем случае нельзя класть в унитаз, потому что это точно навредит сантехнике.

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