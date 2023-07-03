Як грілка може врятувати від спеки: літній лайфхак

Як врятуватися від спеки за допомогою грілки з крижаною водою

Під час літньої спеки, коли немає кондиціонера, може бути досить складно заснути. Липка постільна білизна, яка прилипає до тіла, також не сприяє комфортному сну. Але ви можете забезпечити собі прохолоду без необхідності придбання спеціальної техніки.

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Ефективним способом для подолання спеки є звичайна грілка (якщо її немає, можна використати пластикову пляшку). Приблизно за годину до сну наповніть грілку холодною водою та розмістіть її в ліжку. Цього часу буде достатньо, щоб постіль належним чином охолодилась. Прохолода сприятиме швидкому засинанню.

Рекомендується не залишати грілку протягом усієї ночі в ліжку. Вона не має особливої користі в цьому випадку, але може створити дискомфорт.

Нагадаємо, ми вже писали, як підвищити комфорт свого сну.

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