Як ідеально застелити ліжко 'наче в готелі' за 5 хвилин

Гарно застелене ліжко радує око, на ньому так і хочеться поніжитись після важкого дня. Але так стомлююче витрачати багато часу на цю рутинну справу. До того ж, заправляти ліжко з ранку є далеко не найкращою ідеєю, адже після сну ліжко необхідно провітрити. Проте, рано чи пізно приходить час і вам знову треба копирсатися в ковдрі і розкладати подушки. Сьогодні ми розповімо про декілька способів, які перетворять ваше ліжко на затишну постіль, таку, як ви бачили в готелях. До того ж, на цю справу піде зовсім мало часу.

З чого почати

Постільна білизна під час сну мнеться. Вранці необхідно забезпечити їй достатній приплив повітря. Для цього рекомендується потрусити окремо подушки, ковдри та простирадла. Додатково потрібно переконатись, що остання надійно закріплена на матраці. Часто куточки ковдри також зміщуються. Вранці потрібно їх повернути на місце. На останньому етапі підготовчих робіт слід добре збити подушки.

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Є як мінімум два способи, завдяки яким є можливість швидко застелити постіль, щоб вона виглядала прибрано та акуратно. Нижче наведена покрокова інструкція першого способу, як у спальні швидко застелити постіль:

Поверх натягнутого простирадла кладуть подушки біля основи ліжка. Якщо їх кілька, вони повинні розташовуватися на одній прямій, не торкаючись один одного.

Слідом за простирадлом і подушками розстеляється ковдра чи плед. Якщо ліжко односпальне, а ковдра двоспальна, її необхідно скласти навпіл. Згідно з правилами, ковдра не повинна звисати по краях ліжка. Але ви можете підгорнути частину ковдри біля подушок.

Поверх ковдри розміщуємо покривало або плед. Воно більших розмірів, ніж матрац та ковдра. Покривало не звисає до підлоги. Воно поступово розправляється, у ньому немає складочок.

Як гарно та швидко застелити ліжко

Даний спосіб застеляння ліжка є простим і швидким. Він передбачає використання додаткових декоративних прикрас. Подушки заховані під покривало. Ніяку частину постільної білизни не видно при вході до кімнати.

Другий спосіб того, як красиво заправляти ліжко, схожий на перший. Їхньою відмінністю є спосіб складання ковдри та розташування подушки. Нижчеописаний спосіб більше підходить для постілі, на якій розташована гарна постільна білизна. Особливо важливими у цьому разі є наволочки. Якщо вони пошиті з атласного, мереживного матеріалу, мають гарний малюнок, декоративну тасьму, оборку, вишивку або якісь інші декоративні елементи, то описаний спосіб підходить краще.

Ліжко заправляється так:

Подушка (або подушки) тимчасово забирається з ліжка.

Ковдра складається в декілька разів так, щоб займати ту область ліжка, де будуть розташовані подушки. При цьому якщо подушок 2 або 3, ковдра складається менше разів, ніж якщо подушка всього одна.

Після цього ліжко застеляється покривалом. Воно розправляється так, щоб на ньому не залишалося складок, вм'ятин та нерівностей. Ковдра накривається покривалом так само, як і вся постіль.

Після цього на покривало, на височину, де знаходиться ковдра, поміщається подушка. Вона розправляється так, щоб її декоративні елементи, прикраси або візерунки було видно при вході до кімнати.

Як гарно та швидко застелити ліжко

При такому способі важливо, щоб простирадло не виглядало з-під покривала. Покривало має бути більших розмірів, ніж простирадло, щоб закривати його повністю. Матрац теж має бути накритий покривалом.

У тому випадку, якщо ви заправляєте ліжко виключно в практичних цілях, намагаючись захистити білизну від пилу і зберегти її якомога довше, рекомендуємо використовувати щільне бавовняне покривало. Воно не так сильно притягує пил, як вовняне, і при цьому є гіпоалергенним. Крім того, це чудовий варіант для теплого сезону.

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