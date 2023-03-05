Як позбутись характерного запаху риби під час приготування страв: простий лайфхак

Що робити, щоб від риби не було запаху під час приготування

Якщо ви часто полюбляєте рибу, то знаєте, що вона має свій особливий запах, який подобається далеко не всім. Досвідчені шеф-кухарі знають, що робити з продуктом перед приготуванням, щоб позбутись цього запаху.

Під час готування на кухні стоїть стійкий запах, особливо, якщо у вас немає витяжки, цей запах просочується в одяг та навіть шпалери. Позбутись його іноді дуже важко. Скористайтесь цим лайфхаком, для будь-якої риби, окрім червоної.

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Для цього перед приготуванням її потрібно "скупати". Рибу потрібно добре випатрати, видалити зябра та ретельно промити під проточною водою. Потім слід залити її розчином, що складається із трьох столових ложок 9-відсоткового оцту та 1 літра води і залишити на 10 хвилин.

Після чого рибу слід просушити паперовим рушником та прибрати зайву вологу і вже потім маринувати або солити та приправляти як зазвичай. Риба любить сіль, перець та кислинку, тобто перед запіканням або смаженням її варто обробити лимонним соком. Таким чином ви позбудетесь характерного запаху.

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