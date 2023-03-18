Як позбутися мишей вдома: п'ять перевірених способів

Як позбутися мишей вдома - що робити, якщо завелися вдома миші

У будинку, квартирі, в гаражі, на дачі чи господарських приміщеннях можуть завести миші. Ці гризуни розносять небезпечні хвороби, псують продукти, залишають дірки.

Проте цю проблему можна легко вирішити. Детальніше про дієві способи читайте у матеріалі UAportal.

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Дієві методи позбавлення від мишей

Найпопулярнішим засобом є мишоловки. Туди кладуть приманку – сир, ковбасу, хліб, солодощі тощо. Найкраще встановлювати їх ближче до плінтусів, сміттєвого відра. Проте будьте уважні, аби не постраждали домашні тварини чи діти. Якщо помітили десь дірку, то закрийте її будівельною піною.

Ще одним способом є спеціальна отрута, яку треба розкласти по квартирі чи будинку. Важливо, аби домашні тварини та діти не мали доступу.

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При наявності мишей треба промити будинок з хлоркою, але добре провітрюйте приміщення та використовуйте рукавички.

Також можете звернутися до спеціалістів, які борються з гризунами, але це досить дорогий варіант.

Народні методи, які допоможуть позбутися мишей

Давнім засобом є використання рослинної олії, яку треба налити в банку. Залиште її під нахилом шийкою вгору. Вже на ранок гризуни будуть всередині ємності, тому обирайте більшу.

Ще один варіант – додайте отруту до шматочків хліба та іншої їжі, або цемент або скло. Проте цей спосіб не виділяється гуманністю.

Які запахи не люблять миші

Миші – вибагливі гризуни, які не переносять деякі запахи. Зокрема це полин, м'ята, кінза, ромашка, бузина, коріандр, столовий оцет та хлорка.

Також ці гризуни бояться ультразвуку, але він не проходить через стіни. Коштує це не дуже дешево.

Нагадаємо, що навесні городники починають посівний сезон, природа оживає, а з нею повертаються і комахи. Деякі з них, наприклад, мурахи, можуть зашкодити вашим рослинам, тому з ними необхідно боротися.

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