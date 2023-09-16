Як позбутися неприємного запаху в шафі: народні методи

Багато з нас часто стикаються з неприємною ситуацією, коли речі, які тривалий час лежать у шафі, починають неприємно пахнути, і носити такий одяг стає неможливо. Однак, є способи, які допоможуть вам уникнути цієї проблеми та створити приємний аромат у вашому гардеробі.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що боротися з неприємним запахом можна за допомогою народних методів.

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Як усунути неприємний запах у шафі

Важливо усунути неприємні запахи у вашій шафі. Для цього найкраще підійдуть вугілля та сода. Рекомендується подрібнити вугілля до порошку та розмістити його разом із содою у невеликих мисках на самому низу шафи. Ці природні абсорбенти допоможуть позбутися неприємних запахів та залишать ваш одяг свіжим і чистим.

Як створити хвойний аромат

Спеціалісти рекомендують взяти мішечок з натуральної тканини та заповнити його хвойними голками, висушеними апельсиновими та мандариновими кірками. До цієї суміші можна також додати трохи гвоздики та порошкової кориці. Розмістіть цей мішечок у вашій шафі, і при кожному відкриванні дверцят ви будете насолоджуватися неймовірно приємним запахом, а ваш одяг залишиться свіжим і ароматним.

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