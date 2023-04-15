Як позбутись неприємного запаху зі взуття: дієвий лайфхак з господарським милом

Незабаром літо, а з ним і неприємний запах зі взуття. У теплу пору року це достатньо поширена проблема. UaPortal підкаже, як боротись із неприємним запахом та що є його причиною.

Спершу огляньте середину взуття – вийміть устілку, якщо це можливо та поставте нову. Потім приготуйте засіб для боротьби з неприємним запахом.

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Візьміть господарське мило та натріть його на тертці. Достатньо буде 3 столові ложки. Залийте натерте мило окропом та добре перемішайте. Дочекайтесь остигання. Візьміть губку та протріть розчином взуття зсередини та зверху. Витріть насухо та дочекайтесь повного висихання. Обробіть сухе взуття будь-якою ефірною олією, капнувши кілька крапель на ватний диск.

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