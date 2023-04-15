Как избавиться от неприятного запаха из обуви: действенный лайфхак с хозяйственным мылом

Вскоре лето, а с ним и неприятный запах из обуви. В теплое время года это достаточно распространенная проблема. UaPortal подскажет, как бороться с неприятным запахом и что является его причиной.

Сначала осмотрите середину обуви – извлеките стельку, если это возможно и поставьте новую. Затем приготовьте средство для борьбы с неприятным запахом.

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Возьмите хозяйственное мыло и натрите его на терке. Достаточно будет 3 столовых ложки. Залейте мыло кипятком и хорошо перемешайте. Дождитесь остывания. Возьмите губку и протрите раствором обуви изнутри и сверху. Вытрите насухо и дождитесь полного высыхания. Обработайте сухую обувь любым эфирным маслом, капнув несколько капель на ватный диск.

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