Як позбутись плям від жиру, відбитків пальців та інших забруднень на шпалерах: простий лайфхак

Якщо ваші шпалери почали з'являтися плями, а ремонт наразі не входить у ваші плани, не варто засмучуватися, адже є простий і доступний спосіб позбутися цих забруднень за допомогою одного інгредієнта – харчової соди.

Видання House Digest розповіло про цей ефективний метод. Для приготування очищувальної пасти потрібні такі інгредієнти: харчова сода та вода.

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Вам знадобиться одна столова ложка соди і одна чайна ложка води. Змішайте їх у ємності, а потім нанесіть отриману суміш на чисту губку або тканину. Обережно протріть цією сумішшю забруднену ділянку шпалер. Залиште засіб на п'ять-десять хвилин, щоб він мав час діяти. Після цього обережно видаліть пасту чистою тканиною або губкою.

Якщо потрібно розбавити суміш, ви можете приготувати мийний розчин, змішавши дві столові ложки харчової соди з п'ятьма літрами води. Занурте чисту тканину в цей розчин та обережно протріть забруднення на шпалерах. Зверніть увагу, щоб не намочити тканину занадто сильно, оскільки це може пошкодити поверхню шпалер.

Якщо бруд на шпалерах досить стійкий, повторіть процедуру кілька разів, проте не тріть шпалери занадто сильно. І перед тим, як використовувати цей метод, перевірте його ефективність на непомітній ділянці шпалер.

Особливо обережно ставтеся до паперових, флізелінових та вінілових шпалер, оскільки вони можуть бути чутливими до води та засобів чищення. Пам'ятайте, що деякі види шпалер, наприклад, вінілові з об'ємними малюнками, можуть бути особливо чутливими до тертя та мийних засобів.

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