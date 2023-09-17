Як позбутися слимаків за допомогою кефіру: лайфхак

Слимаки – це вічний головний біль для дачників. Проте тепер існує простий і ефективний спосіб, як позбутися цих комах за одну ніч.

UAportal розповість про метод, який вже перевірено. Він гарантуватиме успішний результат.

Читайте також: Садівники радять садити гортензію, щоб вигнати слимаків з саду

Для нього вам знадобиться:

Склянка кефіру будь-якої жирності. Два камені або цеглини. Невелика дошка.

Читайте також: Два дієві способи, щоб зупинити атаку слимаків на садову ділянку та город

Порядок дій:

Обробіть дошку кефіром, рівномірно розподіляючи його по всій поверхні. Розмістіть цю дошку на двох каменях або цеглинах так, щоб сторона з кефіром була спрямована вниз. Рекомендується ставити такі пастки поруч із рослинами, які часто стають жертвами слимаків, або в підвалі, де концентрація шкідників може бути особливо великою. Через кілька годин перевірте пастку. Усі слимаки "збіжаться" на запах кефіру. Зберіть їх та викиньте зі свого господарства.

За допомогою цього простого та доступного методу ви зможете назавжди позбутися слимаків, зберігши ваш урожай та будівлі в безпеці. Більше немає потреби витрачати багато часу та грошей на боротьбу із цими шкідниками.

Нагадаємо, ми розповідали, коли потрібно поливати рослини на городі, аби там не завилися слимаки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!