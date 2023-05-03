Як позбутись подряпин на екрані смартфона: прості лайфхаки

З часом, використання смартфона може призвести до того, що його екран буде покритий подряпинами і мікротріщинами. Це можна уникнути, встановивши захисну плівку або скло, і регулярно змінювати її. Проте, якщо подряпини вже є, є кілька методів їх усунення.

Читайте також: Як очистити силіконовий чохол для смартфона від жовтизни

Один з найпоширеніших методів полягає в застосуванні спеціального розчинника для екранів або ізопропілового спирту, які можна нанести на м'яку тканину та протерти екран. Проте, потрібно пам'ятати, що необхідно бути дуже обережним, щоб не пошкодити екран, і тиснути на нього під час очищення категорично заборонено.

Ще один спосіб – використання автомобільного воску. Залишки воску можна видалити за допомогою сухої м'якої тканини. Зубна паста також може використовуватись для цієї мети. Проте, слід пам'ятати, що ці методи можуть приховати подряпини, але не видалити їх повністю.

Нарешті, один з найцікавіших лайфхаків полягає в застосуванні соди. Щоб це зробити, потрібно змішати її з водою, щоб утворилась густа паста. Потім її можна нанести на тканину та протерти екран обережними рухами. Проте, слід бути дуже обережним, щоб не пошкодити дисплей ще більше.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!