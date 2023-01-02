Як змінились ліміти доходів та податки для ФОПів з 1 січня 2023 року

У 2023 році для ФОП змінюються розміри податку ЄСВ, ЄП та ліміти доходу

Згідно з державним бюджетом України, з 1 січня 2023 року для фізичних осіб-підприємців змінюються розміри єдиного соціального внеску та ліміти доходу.

Про це пише "Економічна правда".

Ліміти доходу для ФОПів розраховуються від розміру мінімальної зарплати. Відповідно, з 1 січня діятимуть нові річні ліміти для ФОП:

перша група – 1 118 900 грн (167 мін. зарплат),

друга група – 5 587 800 грн (834 мін. зарплат),

третя група (3% та 5%) – 7 818 900 грн (1 167 мін. зарплат).

Дотримуватися ліміту річного доходу для ФОП важливо, адже це одна з умов роботи за спрощеною системою оподаткування. При порушенні лімітів підприємців можуть перевести на загальну систему з більшими податками.

При цьому ФОП першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних, другої групи – 20% від мінімальної зарплати. Фактичні ставки встановлює місцева влада, але вони не можуть перевищувати максимальні в Україні.

Для ФОПів третьої групи ставки незмінні: 5% – для неплатників ПДВ, 3% – для платників ПДВ. Під час воєнного стану діє пільгова ставка 2% (неплатники ПДВ), але у Верховній Раді обговорюють її скасування із середини 2023 року.

Суми єдиного податку для 1 та 2 груп ФОП прив'язані до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати відповідно. Відповідно, у 2023 році сума щомісячного єдиного податку складатиме:

1 група ФОП – 268,4 гривні, тобто 10% від прожиткового мінімуму;

2 група ФОП – 1 340 гривень, тобто 20% від мінімальної зарплати.

Для 3 групи ФОП ставки у 2023 році не зміняться, в порівнянні з 2022 роком.

Оскільки мінімальна зарплата встановлюється на рік, то граничні розміри єдиного соціального внеску у 2023 році будуть такими:

мінімальний ЄСВ – 1 474 гривні на місяць;

максимальний ЄСВ – 22 110 гривень на місяць.

Ставка ЄСВ для ФОП становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця.

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