Як зміняться норми для отримання житлової субсидії до кінця війни

Норми видатків на комуналку для отримання субсидії не зміняться до кінця війни

Під час карантину, пов'язаного з COVID-19, були запроваджені певні норми, які вже не діють після закінчення карантину. Однак, є певні сфери, в яких ці норми продовжують діяти.

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Наприклад, українці все ще можуть отримувати житлову субсидію, якщо їх витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального доходу сім'ї. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів №651, цей норматив залишається незмінним до кінця дії воєнного стану і ще одного місяця після його закінчення або скасування, повідомляє "Соціальна інформаційна платформа".

Раніше планувалося, що після закінчення карантину через пандемію коронавірусу цей показник зросте до 20%.

За словами Олени Охріменко, директорки департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України, до початку карантину обов'язковий платіж за комунальні послуги становив 20% від середнього доходу сім'ї, але з початком карантину цей показник було знижено до 15%. Відповідно, з плануванням серпня він знову мав бути переглянутий і підвищений до 20%.

Охріменко зазначила, що якби не було прийнято рішення про залишення норми на рівні 15%, розмір субсидії для деяких громадян зменшився б або зовсім був би скасований.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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