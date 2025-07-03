Як зміняться тарифи на комунальні платежі в Україні після війни: прогноз експерта

Після завершення масштабної війни в Україні можливе підвищення тарифів на комунальні послуги. Міжнародний валютний фонд у своєму меморандумі наполягає на необхідності привести ціни на "комуналку" у відповідність з ринковими показниками.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі ТСН наголосив, що "ринкові тарифи означають зростання цін не на 50%". "Наприклад, ринкова ціна на електроенергію може сягати 9-11 гривень за кВт-годину, що означає можливе збільшення тарифів для населення не на 50%, а на 120%. Аналогічна ситуація із газом: його ринкова вартість коливається від 20-25 до 30 гривень за кубометр, що може призвести до подорожчання на 250%", – пояснив експерт.

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Водночас він підкреслив, що тарифи на водопостачання для українців не зростатимуть суттєво, оскільки їхня вартість не пов’язана з цінами на газ чи електроенергію. Проте подорожчання електроенергії спричинить збільшення вартості обслуговування багатоквартирних будинків приблизно на 20%.

"Найбільший вплив зростання тарифів на газ відчують послуги з опалення та гарячого водопостачання, адже близько 95% їхньої вартості залежить саме від вартості "блакитного палива"", — підсумував Попенко.

Раніше ми розповідали, що в Україні істотно подорожчала комуналка.

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