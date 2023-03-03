Як легко позбутись комах у будинку: японський лайфхак

Є один цікавий спосіб захистити помешкання від комах, особливо від комарів. У Японії в деяких будинках можна побачити відкриті пляшки з водою. Вода в пляшці приваблює комах, вони летять до неї та падають всередину. Там їм стає важко вибратись, оскільки поверхня пляшки всередині слизька.

Достатньо просто залишити декілька відкритих пляшок з водою у будинку і таким чином ви зможете ефективно боротись з комарами, мошками, жучками та іншими комахами.

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Які ще є способи позбутися від комах у будинку?

Комахи притягуються до їжі, тому важливо підтримувати чистоту вдома. Регулярно прибирайте кухню, витирайте пил, видаляйте сміття і не залишайте їжу на кухні;

Є безліч різних засобів від комах, такі як інсектициди, пастки для мух та комарів, аерозольні спреї тощо. Але перед використанням цих засобів, обов'язково прочитайте інструкції та дотримуйтесь правил безпеки;

Позбудьтесь "домівок" для комах. Це може бути сміття, купи листя, гнилі плоди, деревина тощо. Ці укриття можуть служити прихистком для них, тому прибравши їх, можна значно знизити кількість комах.

Встановіть москітні сітки, особливо, якщо часто провітрюєте приміщення та тримаєте відкритими вікна і двері, це значно знищить кількість комах вдома, не заблокувавши циркуляцію повітря в будинку.

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