Як легко позбутись комах у будинку: японський лайфхак
Є один цікавий спосіб захистити помешкання від комах, особливо від комарів. У Японії в деяких будинках можна побачити відкриті пляшки з водою. Вода в пляшці приваблює комах, вони летять до неї та падають всередину. Там їм стає важко вибратись, оскільки поверхня пляшки всередині слизька.
Достатньо просто залишити декілька відкритих пляшок з водою у будинку і таким чином ви зможете ефективно боротись з комарами, мошками, жучками та іншими комахами.
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Які ще є способи позбутися від комах у будинку?
- Комахи притягуються до їжі, тому важливо підтримувати чистоту вдома. Регулярно прибирайте кухню, витирайте пил, видаляйте сміття і не залишайте їжу на кухні;
- Є безліч різних засобів від комах, такі як інсектициди, пастки для мух та комарів, аерозольні спреї тощо. Але перед використанням цих засобів, обов'язково прочитайте інструкції та дотримуйтесь правил безпеки;
- Позбудьтесь "домівок" для комах. Це може бути сміття, купи листя, гнилі плоди, деревина тощо. Ці укриття можуть служити прихистком для них, тому прибравши їх, можна значно знизити кількість комах.
- Встановіть москітні сітки, особливо, якщо часто провітрюєте приміщення та тримаєте відкритими вікна і двері, це значно знищить кількість комах вдома, не заблокувавши циркуляцію повітря в будинку.
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