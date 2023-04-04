Як легко позбутись поганого запаху в дачному туалеті

У багатьох власників дачних будинків часто виникає проблема неприємного запаху в туалеті. Але є прості способи, які допоможуть позбутися смороду і запобігти його поверненню. Як повідомляє сайт cpykami, один з таких методів полягає у використанні соди та залізного купоросу.

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Для цього потрібно розчинити 100 г соди та 200 г залізного купоросу в 5 літрах води, ретельно перемішати та вилити у туалет. Цей спосіб підходить для всіх дачних туалетів і допомагає на довгий час.

Також існує простіший розчин, який полягає в розчиненні половини пачки соди в 10 літрах холодної води. Потім ретельно перемішайте і вилийте розчин у туалет. Додавання трохи ментолової ефірної олії є необов'язковим, але може додати приємний аромат.

Крім того, існують інші способи боротьби з запахом в туалеті на дачі, такі як використання залишків вугілля, скошеної трави або помідорного бадилля. Але використання соди та залізного купоросу є одним з найбільш ефективних методів для розв'язання цієї проблеми на довгий час. Пам'ятайте, що повторення процедури рекомендується щорічно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко прибрати неприємний запах каналізації та сечі в туалеті.

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