Як легко очистити клавіатуру ноутбука: 4 прості поради

Неможливо не помітити, наскільки брудною може бути клавіатура вашого ноутбука, навіть якщо ви недавно чистили її. Крихти, пил, бруд, розлиті плями і жир з пальців швидко накопичуються та утворюють неприємний шар на поверхні.

Хоча на ринку є різноманітні засоби для очищення клавіатури, такі як портативні пилососи, що підключаються до USB-порту, або спеціальний гель для детейлінгу автомобілів, ви можете також ретельно очистити клавіатуру за допомогою речей, які вже маєте під рукою.

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Ось покрокова інструкція з чистки ноутбука:

Вимкніть ноутбук. По-перше, збережіть всі важливі дані та вимкніть ноутбук. Відключіть його, щоб уникнути втрати або порушення налаштувань. Не ризикуйте лише для заощадження кількох хвилин. Видаліть сміття. Візьміть ноутбук над відром для сміття або використовуйте пластиковий пакет, переверніть ноутбук і обережно струсніть його, щоб позбутися крихт, бруду і сміття. Постукайте по задній панелі, щоб зняти будь-які застряглі деталі. Продування повітрям. Імовірно, на клавіатурі все ще залишився бруд, тому прийшов час його видути. Використовуйте балончик зі стисненим повітрям, якщо такий є, тримаючи його під кутом 75 градусів. Якщо балончика немає, можете скористатися феном на низькому рівні, портативним повітряним компресором або просто використовуйте свої губи, щоб здути сміття, бруд та пил; Витріть його. На цьому етапі важливо видалити всі залишки крихт, бруду і пилу з клавіатури. Для цього ви можете скористатися чистою мікрофібровою тканиною, злегка змоченою спиртом або серветкою для дезінфекції. Переконайтеся, що тканина або серветка лише трохи волога, а не мокра. А якщо на клавіатурі залишилися застряглі деталі, використайте декілька ватних тампонів, злегка змочених спиртом, щоб очистити проміжки між клавішами та інші важкодоступні місця. Після завершення цього процесу дайте клавіатурі декілька хвилин, щоб повністю висохла, перш ніж підключати її назад та ввімкнути.

Надаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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