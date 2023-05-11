Как легко очистить клавиатуру ноутбука: 4 простых совета

Нельзя не заметить, насколько грязной может быть клавиатура ноутбука, даже если вы недавно чистили ее. Крошки, пыль, грязь, разлитые пятна и жир из пальцев быстро накапливаются и образуют неприятный слой на поверхности.

Хотя на рынке есть различные средства для очистки клавиатуры, такие как портативные пылесосы, подключаемые к USB-порту, или специальный гель для детей линга автомобилей, вы можете также тщательно очистить клавиатуру с помощью уже имеющихся под рукой вещей.

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Вот пошаговая инструкция по чистке ноутбука:

Выключите ноутбук. Во-первых, сохраните все важные данные и выключите ноутбук. Отключите его, чтобы избежать потери или нарушения настроек. Не рискуйте только для сбережения нескольких минут. Удалите мусор. Возьмите ноутбук над мусорным ведром или используйте пластиковый пакет, переверните ноутбук и осторожно встряхните его, чтобы избавиться от крошек, грязи и мусора. Постучите по задней панели, чтобы снять застрявшие детали. Продувка воздухом. Вероятно, на клавиатуре все еще осталась грязь, поэтому пришло время ее выдуть. Используйте баллончик со сжатым воздухом, если таковой имеется, держа его под углом 75 градусов. Если баллончика нет, можете воспользоваться феном на низком уровне, портативным воздушным компрессором или просто используйте свои губы, чтобы сдуть мусор, грязь и пыль; Вытрите его. На этом этапе важно удалить все остатки крошек, грязи и пыли с клавиатуры. Для этого вы можете воспользоваться чистой микрофибровой тканью, слегка смоченной спиртом или салфеткой для дезинфекции. Убедитесь, что ткань или салфетка лишь немного влажная, а не мокрая. А если на клавиатуре остались застрявшие детали, используйте несколько ватных тампонов слегка смоченных спиртом, чтобы очистить промежутки между клавишами и другие труднодоступные места. После завершения этого процесса дайте клавиатуре несколько минут, чтобы полностью высохла, прежде чем подключать ее назад и включить.

Предоставляем, раньше мы писали о том, нужно ли выключать ноутбук после использования.

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