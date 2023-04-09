Як легко очистити горіхи від шкарлупи: корисний лайфхак

Горіхи – корисний продукт, що використовується в багатьох стравах та десертах. Однак, їх очищення може бути непростим завданням. Використання різних підручних засобів, від дверей до молотків, може бути не зручним і навіть призводити до травм. На порталі FoodOboz поділились декількома зручними способами очищення волоських горіхів.

Читайте також: Як легко почистити манго за допомогою бокалу від вина

Найпростіший варіант – використання горіхокола. Для цього затискаємо горіх у зубцях горіхокола та натискаємо на ручку, щоб розібрати шкаралупу, залишивши ядро цілим.

Також можна використати ніж. Вставляємо лезо ножа в отвір між шкаралупами і трохи провертаємо. Це допоможе зняти шкаралупу, залишивши ядро цілим.

Ще один спосіб – зробити шкаралупу м'якою. Для цього горіхи поміщають у киплячу воду на 20-30 хвилин. Після охолодження шкаралупу можна легко зняти навіть за допомогою виделки без особливих зусиль.

Також можна використати мікрохвильовку або розпечену духовку. Горіхи поміщаються туди на 15-20 хвилин, а після охолодження шкаралупу можна легко зняти.

Також можна позбутись і від тонкої шкірки на ядрах. Для цього очищені від шкаралупи горіхи заливають окропом на 15 хвилин, після чого залишки шкірки легко знімаються руками.

Ці методи особливо зручні, коли потрібно очистити велику кількість горіхів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як почистити ананас з 1 хвилину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!