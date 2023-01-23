Як легко відбілити підошву кросівок зубною пастою за лічені хвилини: простий лайфхак

У випадку, коли треба терміново привести взуття у гарний вигляд, варто знати як швидко відчистити підошву взуття за допомогою підручних засобів. Щонайменш один із них ви точно знайдете у себе вдома.

Одним з найкращих способів відчистити підошву, особливо білу, є зубна щітка та звичайна зубна паста. Візьміть стару зубну щітку та нанесіть на неї трохи пасти, якою підошва буде.відбілюватись досить ефективно. Принцип чищення такий, як і зубів. Відбілюючі компоненти в складі пасти так само впливають і на текстуру взуття.

Для більш щільного очищення можете до пасти додати харчову соду, дрібні гранули якої делікатно очистять навіть бруд, що сильно в’ївся. На вологу серветку або ж губку нанесіть соду та почистіть білу підошву. Стежте за тим, щоб не забруднити содою тканину.

На стару зубну щітку або губку для посуду також можна нанести велику кількість господарського мила та відчистити підошву взуття таким чином. Але цей спосіб може спрацювати не з першого разу.

Також можна спробувати спосіб з рідиною для зняття лаку. Щоб ретельно відмити білу підошву кедів, кросівок чи босоніжок, спершу взуття необхідно випрати, або ж протерти вологою серветкою. Нанесіть невелику кількість рідини для зняття лаку на чисту серветку, спонж або губку та протріть підошву взуття. За декілька секунд завдяки рідині для зняття лаку можна легко видалити бруд з найдрібніших подряпин. Після цього повторно виперіть взуття, або почекайте коли запах вивітриться під час прогулянок.

Відмивати підошву також радять оцтом. Розведіть 0,5 літра води 1 столову ложку оцту. та нанесіть рідину на ватну паличку, після чого очистіть взуття.

Також можна використати сік лимону, який так само треба нанести на спонж та протерти білу підошву взуття.

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