Як легко відмити пластикові судочки від жиру: простий лайфхак

Після обіду забруднені жиром пластикові контейнери можуть стати справжньою проблемою, особливо для тих, хто постійно користується ними на роботі і втомився від постійного миття лотків.

Але не варто відчаюватися, адже існує простий та ефективний лайфхак, який допоможе відновити вашим контейнерам первинний вигляд і позбавитися від неприємних запахів. Цей метод був поділений однією користувачкою в TikTok, відомою під ніком @a_shpvl_a.

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Як відмити пластикові контейнери для їжі - лайфхак: Раніше, щоб відмити жирний пластиковий контейнер, ви, напевно, витрачали багато миючого засобу, і губка після такого процесу залишалася майже нещасною. Однак, українка @a_shpvl_a поділилася методом, який допоможе легко очистити навіть дуже забруднені контейнери. І для цього не потрібно жодних складних операцій, вам знадобиться тільки тепла вода, пару серветок та мийний засіб.

Дівчина наочно продемонструвала, як вона бере брудний жирний контейнер і наносить на його стінки трошки мийного засобу. Потім вона взяла декілька паперових серветок і просто поклала їх у контейнер. Важливо зазначити, що не потрібно класти їх у якийсь певний спосіб – просто додайте кілька серветок і закрийте кришкою контейнер. Після цього потріскуйте контейнер декілька разів, вилийте брудну воду і промийте його під проточною водою. Після такої процедури ваш контейнер стане абсолютно чистим і готовим до наступного використання.

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