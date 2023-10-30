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Як легко відмити пластикові судочки від жиру: простий лайфхак

Ігор Романько

Як відмити пластикові контейнери для їжі від жиру

Після обіду забруднені жиром пластикові контейнери можуть стати справжньою проблемою, особливо для тих, хто постійно користується ними на роботі і втомився від постійного миття лотків.

Але не варто відчаюватися, адже існує простий та ефективний лайфхак, який допоможе відновити вашим контейнерам первинний вигляд і позбавитися від неприємних запахів. Цей метод був поділений однією користувачкою в TikTok, відомою під ніком @a_shpvl_a.

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Як відмити пластикові контейнери для їжі - лайфхак: Раніше, щоб відмити жирний пластиковий контейнер, ви, напевно, витрачали багато миючого засобу, і губка після такого процесу залишалася майже нещасною. Однак, українка @a_shpvl_a поділилася методом, який допоможе легко очистити навіть дуже забруднені контейнери. І для цього не потрібно жодних складних операцій, вам знадобиться тільки тепла вода, пару серветок та мийний засіб.

Дівчина наочно продемонструвала, як вона бере брудний жирний контейнер і наносить на його стінки трошки мийного засобу. Потім вона взяла декілька паперових серветок і просто поклала їх у контейнер. Важливо зазначити, що не потрібно класти їх у якийсь певний спосіб – просто додайте кілька серветок і закрийте кришкою контейнер. Після цього потріскуйте контейнер декілька разів, вилийте брудну воду і промийте його під проточною водою. Після такої процедури ваш контейнер стане абсолютно чистим і готовим до наступного використання.

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