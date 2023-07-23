Як легко відмити застарілий жир на кухні

Застарілий жир на кухні може бути справжньою проблемою. Він не тільки виглядає неохайно, але й важко відмивається.

Жир може накопичуватися на плиті, духовці, раковині й інших кухонних поверхнях. Якщо не видаляти його регулярно, він може стати твердим і липким, і його буде дуже важко відмити.

Є кілька способів відмити застарілий жир на кухні. Один з найпростіших способів – використовувати засіб для чищення і губку. Просто нанесіть миючий засіб на губку і ретельно протріть поверхню, на якій накопичився жир. Якщо жир дуже твердий, вам може знадобитися використовувати жорстку губку або щітку.

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Ще один спосіб відмити застарілий жир на кухні – використовувати розчин оцту і води. Просто змішайте одну частину оцту з трьома частинами води й налийте розчин у пляшку з пульверизатором. Потім обприскайте розчином поверхню, на якій накопичився жир, і залиште на 50-60 хвилин. Після цього протріть поверхню губкою або щіткою.

Ви також можете використовувати лимон для видалення застарілого жиру на кухні. Просто розріжте лимон навпіл і протріть половинкою лимона поверхню, на якій накопичився жир. Лимонний сік розчинить жир і зробить його легше відмити.

Якщо жир дуже сильно в'ївся, вам може знадобитися використовувати спеціальні засоби для видалення жиру. Ці засоби можна купити в будь-якому магазині побутової хімії. Перед використанням засобу обов'язково ознайомтеся з інструкцією на упаковці.

Після того як ви відмили жир з кухні, обов'язково протріть поверхню насухо. Це допоможе запобігти повторному накопиченню жиру.

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