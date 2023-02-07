Як легко почистити батареї від пилу: лайфхак

Батареї роблять з різних матеріалів, але в Україні, особливо у старих будинках, зазвичай встановлені чавунні та алюмінієві батареї. Всередині них циркулює гаряча вода, за рахунок чого і нагрівається приміщення. Але коли на радіаторах накопичується шар пилу та бруду, їхня тепловіддача падає. Саме тому важливо регулярно очищати батареї.

Найкраще – протирати батареї щотижня вологою ганчіркою. Якщо ви давно не чистили радіатори, то доведеться провести більш ретельне прибирання та витратити більше часу.

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Для цього вам знадобиться:

пилосос;

відро;

рідкий мийний засіб;

йоржик або палиця, на яку можна намотати ганчірку;

дві ганчірки, для миття та суху витирання;

ганчірка або інший матеріал, щоб постелити під батарею;

фен.

Спершу слід зібрати пилососом якомога більше пили та бруду, для цього зручно використовувати плоску щілинну насадку, або пропилососити трубкою. Треба дуже ретельно пройтись усіма місцями за, на та під батареєю.

Потім постеліть під батарею ганчірку або шматок поліетилену, щоб бруд та краплі води не потрапляли на підлогу під час прибирання. Так само можна закрити стіну за батареєю якимось матеріалом, закріпивши його малярським скотчем, щоб захистити поверхню від забрудень.

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Чавунні батареї зручно чистити довгим йоржиком, особливо між секціями радіатора. Замість йоржика можна взяти довгу палицю та намотати на неї ганчірку. Також може підійти стара зубна щітка. Цими інструментами буде зручно вимітати бруд та пил.

Потім налийте у відро теплої води, додайте трохи рідкого мийного засобу, та намочіть йоржик. Ретельно почистьте їм між секціями. Після закінчення вологого прибирання, витріть радіатор насухо, щоб запобігти появі іржі.

Секції алюмінієвої батареї занадто вузькі, тому тут йоржик буде не таким зручним. Однак очистити такий радіатор можна за допомогою:

Парогенератора – обробіть ним батарею, пара перетвориться на воду і вона витече вниз разом із брудом. Не забудьте покласти під батарею ганчірки;

Фена – ним можна продути батарею, а під нею слід покласти вологі ганчірки, щоб пил осідав на них а не розлітався по кімнаті;

Рукавичок – це не так ефективно, але підійде, якщо у вас немає парогенератора та фену. Надягніть бавовняні рукавички, намочіть їх у воді та вичистіть руками якомога більше бруду.

Якщо батарея або одна з її секцій засмітилась зсередини, то через це вона може віддавати менше тепла. Ось ознаки того, що це сталося:

одна з батарей холодніша за інші в будинку;

батарея на дотик холодніша за трубу поряд з нею;

батарея прогрівається нерівномірно;

одна із секцій батареї холодна.

У такому випадку слід промити радіатор зсередини, щоб видалити відкладення, що там накопичилися. Для цього слід викликати майстра, який використає спеціальні хімічні засоби або дуже сильний тиск води.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як самостійно спустити повітря з радіаторів, щоб батареї краще гріли.

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