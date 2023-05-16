Як легко прибрати плями з дерев'яних поверхонь: лайфхак з феном

Дерев'яні меблі завжди вражають своєю красою, але з часом вони можуть забруднюватися. Видалення плям, які в'їлись в структуру дерева, може бути досить складним завданням. Крім того, застосування хімічних засобів для чищення може пошкодити поверхню і погіршити якість матеріалу. Але не треба панікувати, бо є простий спосіб, який допоможе відновити чистоту дерев'яних меблів та інших предметів.

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Секретом успіху є використання фена, який багато людей використовують щодня для сушіння волосся, але в даному випадку він може бути помічником господині. Фен навряд чи видалятиме плями сам по собі, але значно полегшить процес чищення.

Якщо на дерев'яних меблях залишився слід від чашки кави або іншої рідини, просто візьміть фен і ввімкніть його. Наскрізь направте потік гарячого повітря на забруднену ділянку. Після нагрівання поверхні вимкніть фен і візьміть вологу ганчірку. Обережно протріть забруднену ділянку меблів. Ви здивуєтесь, як легко плями зникають.

Використання фена для виведення плям з дерев'яних меблів є простим і ефективним методом. Проте перед використанням слід переконатися, що ваші меблі не пошкодяться від впливу гарячого повітря. Завжди рекомендується робити перевірку на невидимій ділянці перед тим, як застосовувати цей метод на видимих поверхнях.

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