Як легко видалити іржу з металевих предметів: простий спосіб

З плином часу, особливо якщо предмети виготовлені не з нержавіючої сталі, деякі деталі можуть піддаватися іржі. Це зазвичай стається через вплив вологості та недостатньої уваги до догляду за ними. Проте не поспішайте викидати ці речі – існує спосіб відновити їх колишній блиск та стан.

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За допомогою природних інгредієнтів та кількох простих кроків, ви зможете відновити ваші металеві предмети до первозданного стану. Сайт santeplus пропонує ефективний метод для усунення іржі та повернення блиску вашим зношеним предметам.

Знадобиться: Алюмінієва фольга

Сік трьох лимонів (за необхідності можна використовувати більше)

Пляшка оцту

3 столові ложки харчової соди Відріжте кілька шматочків алюмінієвої фольги і занурте їх у лимонний сік. Потім протріть поверхню, яку ви хочете очистити, використовуючи алюмінієву фольгу, доки не буде видалена перша шар іржі. Якщо іржа не була видалена повністю, використайте оцет. Налийте оцет у глибоку миску і погрузіть металеву деталь повністю, залиште на ніч. Наступного дня, використовуючи серветку, занурену в харчову соду, протріть поверхню. Потім протріть чистою ганчіркою.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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