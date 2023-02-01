Як легко заправити нитку в голку: 3 китайські лайфхаки

Навіть якщо ваш одяг рветься не часто, інколи його доводиться зашивати власноруч. У певних випадках буває важко заправити нитку в голку з першого разу. Вони витрачають на це тільки зайвий час, а й нерви.

Можливо у голки надто маленьке вушко, або у вас надто ворсинчасті нитки. У такому випадку вам допоможуть 3 китайських лайфхаки, які допоможуть впоратися з проблемою. Ними поділився Youtube-канал "Чарівна їжа".

Читайте також: Як прочистити труби та каналізацію за допомогою вішалки для одягу за 2 хвилини

Як швидко заправити нитку в голку:

Скористайтеся старою зубною щіткою. На неї покладіть нитку і насадіть голку зверху на щетинки, шоб у вушко прослизнула і сама нитка; Розкладіть нитку на долоні та спробуйте накрутити її на голку, енергійно потерши голкою по долоні. Нитка має прослизнути у вушко, утворивши вузол. Тоді залишається просто протягнути її. Цей спосіб працює з голками голки з будь-якою товщиною вушка; Можна створити пристрій для втягування голки у вушко, скориставшись щіткою для прибирання будинку. Відріжте одну довгу ворсинку, складіть її навпіл та закріпіть скотчем між двома великими монетами. Одягніть голку на ворсину і переміщайте її на самий кінець – якомога ближче до скріплених монет, а нитку просуньте з іншого боку, заправляючи її у згин ворсини. Знімаючи голку, ви захопите нитку і вона виявиться уже заправленою у вушко.

Раніше ми писали про один несподіваний та дієвий лайфхак, який допоможе прочистити каналізацію за допомогою велосипедного насоса.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!