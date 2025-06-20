Як медова: чим підживлювати моркву, щоб була солодка

Городники радять не поспішати викидати цибулеве лушпиння — воно може стати справжнім скарбом для тих, хто вирощує моркву. Цей звичний кухонний відхід здатен суттєво покращити стан рослин і допомогти отримати багатий і смачний урожай.

Хоча морква вважається невибагливою культурою, для того щоб вона виросла солодкою, хрусткою і соковитою, їй потрібно створити певні умови. Та витрачатися на дорогі добрива зовсім не обов’язково — допоможе простий засіб, який кожен може приготувати вдома. Про це пише noviydoctor.

Перед внесенням підживлення варто розпушити ґрунт навколо моркви — це покращить доступ повітря до коренів і підвищить ефективність добрива. І лише після цього застосовують головний компонент — настій з цибулевого лушпиння.

Щоб приготувати розчин, знадобиться близько 100 грамів сухого лушпиння (дві великі жмені), яке потрібно залити двома літрами теплої води. Ємність варто поставити в тепле місце, уникаючи прямих сонячних променів. Через 2–4 тижні настій почне бродити й набуде характерного запаху — це сигнал, що засіб готовий до використання.

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Перед поливом його необхідно процідити й розвести у пропорції 1:10, тобто на літр настою додати 10 літрів води. Отриманим розчином поливають моркву в період активного росту — з червня по серпень. Робити це достатньо один раз на три тижні.

Цілюща дія настою пояснюється вмістом корисних елементів: фосфор зміцнює коренеплоди, калій робить моркву солодшою, залізо та мідь сприяють здоровому розвитку, а вітаміни групи B підвищують стійкість до хвороб. До того ж, запах цибулі відлякує морквяну муху — одного з основних шкідників культури. І що важливо — цей засіб екологічний і безпечний для ґрунту, на відміну від хімічних добрив.

Нагадаємо, ми вже писали, чим підживлювати моркву у червні.

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