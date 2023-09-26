Як миттєво знищити бур’яни без використання шкідливих хімікатів: поради дачників

Бур'яни можуть бути найгіршим кошмаром садівника, оскільки вони можуть швидко захопити сад і знищити рослини. На щастя, один фахівець із садівництва пояснив свої випробувані методи позбавлення від бур’янів без використання хімікатів.

Існує два методи, які дозволять не використовувати агресивну хімію. Про це повідомляє Express.co.uk.

Перший метод потребує лише контейнера для сміття та кілків для намету, щоб природним чином знищити бур’яни. Цей спосіб підходить, якщо треба усунути багато бур’янів.

Потрібно взяти мотузку для сміття та за допомогою наметових кілків пришпилити її на великій ділянці з бур’янами. Це призведе до зменшення світла, яке допомагає бур’янам фотосинтезувати.

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Це також зменшить вологість і поживні речовини, які потрібні рослинам, і вони повільно, але вірно вимруть. Це дійсно хороший, екологічно безпечний метод масового знищення бур’янів.

Другий метод передбачає випалювання небажаних рослин. При використанні випалювача бур’янів із бутаном, бур’яни "майже миттєво" відмирають, без будь-якого накопичення чи негативного впливу на місцеве середовище.

Потрібно придбати випалювач, приєднати газовий балон і знати про клапан, який регулює кількість використовуваного газу. Однак цей метод використовує вогонь, тому дуже важливо переконатися, що дотримуються прості правила безпеки.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них можуть привабити тарганів.

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