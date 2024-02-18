Як нараховуються пенсії військовим у 2024 році: про що слід знати

Як нараховуються пенсії військовим у 2024 році

В Україні налічується понад 544 тисячі військових пенсіонерів. Їхнє пенсійне забезпечення регламентується Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року №2262-ХІІ та змінами до нього.

Про це пишуть Факти. Для отримання детальної консультації з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

Читайте також: Які пенсійні виплати виросли разом зі збільшенням прожиткового мінімуму у 2024 році

Види пенсій:

За вислугу років: Призначається за наявності необхідної календарної вислуги років (25 років для звільнених після 1 жовтня 2020 року). Розмір залежить від вислуги років: 50% грошового забезпечення за 20 років, 55% за звільнення за віком або станом здоров'я, 3% за кожний рік понад 20 років. Максимальний розмір – 70% грошового забезпечення. Додаткові 1-3% за участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.



З інвалідності: Призначається, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше 3 місяців після звільнення. Розмір залежить від причини інвалідності та групи: 100-70% для інвалідності внаслідок війни, 70-40% для інших випадків. Мінімальні розміри встановлені для різних категорій військовослужбовців.

У разі втрати годувальника: Призначається членам сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця. Розмір залежить від категорії членів сім'ї: 70% грошового забезпечення для батьків/дружини/чоловіка, 50% для інших непрацездатних членів сім'ї. Мінімальний розмір – 2 прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.



Грошове забезпечення, з якого обчислюється пенсія:

Оклади за посадою та військовим званням.

Процентна надбавка за вислугу років.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Перерахунок пенсій:

Проводиться у разі підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Інші важливі моменти:

Пенсії за вислугу років та у разі втрати годувальника не можуть бути меншими за мінімальні розміри.

Окремі правила діють для військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Минулого року розширено коло осіб, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника, та збільшено їх розміри.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!