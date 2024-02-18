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Як нараховуються пенсії військовим у 2024 році: про що слід знати

Ігор Романько

Як нараховуються пенсії військовим у 2024 році

В Україні налічується понад 544 тисячі військових пенсіонерів. Їхнє пенсійне забезпечення регламентується Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року №2262-ХІІ та змінами до нього.

Про це пишуть Факти. Для отримання детальної консультації з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України.

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Види пенсій:

  • За вислугу років:
    • Призначається за наявності необхідної календарної вислуги років (25 років для звільнених після 1 жовтня 2020 року).
    • Розмір залежить від вислуги років: 50% грошового забезпечення за 20 років, 55% за звільнення за віком або станом здоров'я, 3% за кожний рік понад 20 років.
    • Максимальний розмір – 70% грошового забезпечення.
    • Додаткові 1-3% за участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
  • З інвалідності:
    • Призначається, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше 3 місяців після звільнення.
    • Розмір залежить від причини інвалідності та групи: 100-70% для інвалідності внаслідок війни, 70-40% для інших випадків.
    • Мінімальні розміри встановлені для різних категорій військовослужбовців.
  • У разі втрати годувальника:
    • Призначається членам сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця.
    • Розмір залежить від категорії членів сім'ї: 70% грошового забезпечення для батьків/дружини/чоловіка, 50% для інших непрацездатних членів сім'ї.
    • Мінімальний розмір – 2 прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Грошове забезпечення, з якого обчислюється пенсія:

  • Оклади за посадою та військовим званням.
  • Процентна надбавка за вислугу років.
  • Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Перерахунок пенсій:

  • Проводиться у разі підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.
  • Максимальний розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

Інші важливі моменти:

  • Пенсії за вислугу років та у разі втрати годувальника не можуть бути меншими за мінімальні розміри.
  • Окремі правила діють для військовослужбовців, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
  • Минулого року розширено коло осіб, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника, та збільшено їх розміри.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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