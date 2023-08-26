Як налаштувати дитину на початок школи: поради по офлайн та онлайн навчанню

Наближається час повернення до школи, і умови війни вимагають від батьків значно більше зусиль, щоб забезпечити безпеку та комфорт своїм дітям. Особливо важливою стає забезпечення безпеки під час навчання, будь то онлайн чи офлайн формати.

Поради підготували у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" з ініціативи першої леді Олени Зеленської. Зазначили, що варто не забувати про режим школярів.

Режим та підготовка до навчання:

Засвоєння добрих звичок: важливо встановити звичку раніше лягати та прокидатися. Це допоможе дітям легше адаптуватися до шкільного ритму. Організованість: до навчання варто підготувати шкільний одяг та інвентар, розкладаючи його на поличках. Також важливо зробити бейджик з контактами батьків чи опікунів при навчанні офлайн. Робоче місце: створення комфортного місця для навчання допоможе дітям краще зосередитися на уроках.

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Забезпечення безпеки:

Дороговкази: декілька разів разом з дитиною пройдіть маршрут до школи. Обговоріть місця, де є укриття. Огляд школи: прихід до школи допоможе дітям більше звикнути до нового середовища, відчути його атмосферу та дізнатися про різні зони, такі як класи та їдальня. Онлайн навчання: якщо навчання буде відбуватися онлайн, обов'язково поясніть дітям, як діяти під час певних ситуацій, зокрема при повітряній тривозі.

Відносини з однокласниками:

Онлайн-зустрічі: організуйте онлайн-зустрічі з однокласниками, щоб діти мали можливість поспілкуватися перед початком навчального року. Власна спільнота: створіть онлайн-групу, де діти зможуть неформально спілкуватися та ділитися думками.

Враховуючи зазначені пункти, батьки зможуть забезпечити більш безпечний та комфортний перехід своїх дітей до навчання в новому році.

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