Як назавжди позбутися мух у будинку: лайфхак з огірком

Як відлякати мух з будинку за допомогою огірка

Наявність надокучливих мух у приміщенні може стати справжнім випробуванням, особливо влітку, коли їх кількість збільшується. Побігати зі спреєм чи тримати вікна закритими — не завжди ефективні методи вирішення проблеми. Але є лайфхаки, які можуть допомогти з боротьбою з цими комахами.

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Один із таких засобів — огірок, пише Mirror. Його можна використовувати для відлякування мух. Якщо помітили, що мухи збираються на відрі для сміття, спробуйте покласти скибочки огірка на верхню частину відра.

Також добре допомагає розкладати скибочки огірка там, де мухи злітаються у вас у будинку. Це допоможе їх відлякати.

Ось ще один варіант: скибочки та шкірка огірка можуть захистити ваш будинок від мурах. Проте не забувайте регулярно замінювати їх, поки не згниють, щоб не привернути інші комахи.

Якщо огірок не є ефективним методом для вас, варто спробувати зробити репелент із горілки, адже запах цього напою мухи не терплять.

В пляшці з розпилювачем змішайте одну чашку горілки з чайною ложкою олії лимонного евкаліпта та двома чайними ложками соку алое вера. За допомогою цього засобу розпорошіть місця, де мухи найчастіше збираються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити ефективну мухоловку власними руками.

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