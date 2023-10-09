Як не втратити субсидію, якщо змінилась кількість мешканців: відповідь ПФУ

Чи можуть забрати субсидію, якщо у домогосподарстві змінюється кількість мешканців

Українці, які отримують субсидію на опалювальний період, часто цікавляться, що відбудеться з цією субсидією, якщо зміниться кількість або склад проживаючих в їхньому житлі після отримання субсидії.

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Пенсійний фонд України надає відповіді на ці питання та пояснює, що робити у таких ситуаціях. Важливо пам'ятати, що про зміну кількості або складу зареєстрованих осіб у житлі має повідомити особа, якій призначалася субсидія, і це слід зробити протягом 30 календарних днів з моменту виникнення змін.

Якщо, наприклад, деякі особи виїхали з вашого житла, то розрахунок нової субсидії буде проводитися з місяця, наступного за тим, у якому відбулася зміна кількості мешканців, оскільки кількість членів домогосподарства враховується на початок кожного місяця.

Для того, щоб Пенсійний фонд міг перерахувати суму субсидії відповідно до нової кількості членів домогосподарства, необхідно подати нову заяву та декларацію в Пенсійний фонд України.

Таким чином, важливо вчасно повідомляти Пенсійний фонд про всі зміни в складі і кількості мешканців вашого житла, щоб уникнути недорозумінь і забезпечити правильний розрахунок субсидії на опалювальний період.

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