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Технології

Як не варто користуватися телефоном під час холодів, щоб він нормально працював

Билім Олена

Як не варто користуватися телефоном під час холодів, щоб він нормально працював

Щоб ваш смартфон пережив зиму, потрібно знати деякі важливі правила використання гаджета на морозі. Основне з них – тримати девайс у теплі.

У холодні дні смартфони можуть стати менш ефективними та схильними до пошкоджень. Зокрема, найгірше переносять мороз телефонні акумулятори.

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Навіть при плюс 10 градусах за Цельсієм їхня продуктивність знижується. А вже після нульових температур акумулятор може почати швидко розряджатися.

Експерти радять взимку перед виходом на вулицю класти телефон у внутрішню кишеню верхнього одягу. Ще краще – тримати його у чохлі з м'яких тканин. Це вбереже не лише акумулятор від холоду, а я телефон при падінні менше травмуватиметься.

Також не варто на морозі говорити телефоном довгий час. Рідкокристалічні дисплеї при мінусових температурах можуть зависати. Однак цей процес е триватиме довго – як тільки ви зайдете з телефоном у тепле приміщення, робота екрана нормалізується.

На сильному морозі може не працювати й фотокамера, вмонтована у телефон.

Якщо ваш телефон на морозі відключився і його батарея розрядилася, у жодному разі не ставте його одразу на зарядку та не намагайтеся увімкнути – потрібно почекати, поки він відігріється.

Також намагайтеся уникати потрапляння на телефон снігу. Волога може пошкодити начиння гаджета й призведе до окислення плат та з'єднань.

Нагадаємо, що під час холодів акумулятори гаджетів розряджаються набагато швидше.  

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