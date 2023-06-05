Як носити взуття без шкарпеток та позбутись неприємного запаху в кінці дня: цікавий лайфхак

В Інтернеті ми знайшли цікавий і ефективний спосіб носити взуття без шкарпеток, який дозволяє почуватися комфортно в кінці дня. Цей унікальний підхід був розроблений винахідливою блогеркою TikTok, яка зуміла поєднати дві речі, що здавалися несумісними.

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Шкарпетки не є улюбленим елементом гардеробу для всіх. Не дивлячись на їхню користь деякі люди не відчувають комфорту через тугу резинку, яка може залишати сліди на шкірі, або через те, що шкарпетка може зсунутися під час руху і стати незручною.

Одна з користувачок TikTok, яка також не є фанаткою шкарпеток, поділилася оригінальним лайфхаком у своєму відео. Хоча не всі оцінили цей трюк, він виявився досить цікавим. Дівчина розкрила свою таємницю, стверджуючи:

"Я не люблю носити шкарпетки, але це не проблема. Ви можете використовувати гігієнічні прокладки як устілки для взуття", – сказала вона.

Вона показала процес у своєму відео, демонструючи, як вона взяла кросівки відомого бренду Lacoste та приклала гігієнічну прокладку до устілки взуття. Цей предмет жіночої гігієни ефективно поглинає піт, тому при носінні спортивного взуття без шкарпеток не викликає неприємних відчуттів.

Наскільки ефективним є цей спосіб, не було досліджено. Проте коментарі під відео розходяться в думках. Деякі користувачі вважають цей трюк чудовою і навіть геніальною ідеєю. Але є й ті, хто сумнівається у його ефективності.

Вони зазначають, що для використання цього методу потрібно прикласти певні фізичні та часові зусилля, які можуть бути порівняні з надяганням шкарпеток. Деякі люди також висловлюють стурбованість, що гігієнічна прокладка може випасти з взуття у непотрібний момент, якщо раптом знадобиться роззутися. Тому вони питають, як уникнути незручностей.

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