Як очистити від жиру скло на дверцятах духовки та інших поверхнях: два дієвих методи

Після декількох використань скло духовки може стати забрудненим, з'явитися сліди жиру та масляних плям. Щоб видалити стійкі забруднення та коричневі плями, регулярно очищайте вікна духовки. Існує кілька ефективних природних продуктів для очищення, які допоможуть видалити навіть стійкі плями та забезпечити оптимальну дезінфекцію скла.

Читайте також: Як легко очистити витяжку на кухні від жиру

Очищення скла на дверцятах духовки можна проводити за допомогою води та мийного засобу. Мийний засіб є ефективним для чищення та дезінфекції різних поверхонь. Для очищення вікон просто протріть їх губкою, змоченою мийним засобом та водою. Потім витріть вікна сухою тканиною, щоб забрати надлишок води. Мийний засіб також можна використовувати для очищення внутрішньої частини духовки.

Паста з харчової соди та оцту також є чудовим засобом для чищення скла. Спочатку створіть пасту з харчової соди та невеликої кількості води, потім нанесіть її на всю скляну поверхню духовки. Зачекайте кілька хвилин, а потім розпиліть оцет на поверхню. Залиште на 10 хвилин, а потім протріть губкою, щоб видалити жир та бруд. Завершіть очищення, використовуючи вологу тканину з мікрофібри для промивання та полірування.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!