Як очистити срібні прикраси, що стали тьмяними: простий лайфхак

Іноді прикраси зі срібла та деяка біжутерія можуть з часом тьмяніти і темнішати. Багато людей не носять їх, коли вони втрачають свій первозданний вигляд. Однак, існує легкий спосіб, який допоможе вирішити цю проблему.

Експертка з прибирання jessiee_marie розповіла про цей спосіб у TikTok. Для чищення прикрас їй знадобилася звичайна харчова сода.

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Дівчина продемонструвала свій метод на своєму кольє та кількох кільцях, які сильно потемнішали з часом. Вона помістила їх у миску, яку повністю вистелила харчовою фольгою, засипала содою так, щоб вона повністю покривала прикраси, і залила гарячою водою.

Після кількох хвилин в такій содовій ванночці прикраси потрібно перемішати у мисці, щоб засіб подіяв краще, а поверхня очистилась швидше. Фахівці радять протримати прикраси у содовому розчині приблизно 15 хвилин.

Після цього кожну річ залишиться промити холодною водою і висушити. Цей спосіб не вимагає зусиль і легко поверне ланцюжки, персні та сережки їх первозданному блиску.

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