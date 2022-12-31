Як одягатись, щоб не замерзнути взимку: важливі поради

Що одягнути, щоб взимку було тепло

Взимку важливо розуміти, як зігріти себе та акумулювати тепло, у чому допоможуть кілька дієвих порад.

У МОЗ опублікували кілька порад, які допоможуть зігрітися:

Золоте правило – багатошаровість. Саме багато шарів одягу не лише добре зігрівають, а й рятують від перегріву. Спідня білизна та шкарпетки мають бути з натуральних (бавовняних) тканин. Придбайте термобілизну, або використовуйте як альтернативу футболку та колготи чи підштаники. Чим більше на вас буде шарів одягу, тим легше утримати тепло, оскільки між різними шарами одягу утворюється прошарок із повітря. Крім багатошаровості важливо, щоб одяг був просторим і не сковував рухів.

Носіть взимку зручне та тепле взуття з хутряною підкладкою і на стійкій та гнучкій підошві з рельєфними протекторами. Зовнішній матеріал має бути щільним і водонепроникним. Пам'ятайте, що взуття повинне бути за розміром, адже якщо воно буде тісним і перешкоджатиме нормальному кровообігу, ваші ноги швидко втрачатимуть тепло.

з хутряною підкладкою і на стійкій та гнучкій підошві з рельєфними протекторами. Зовнішній матеріал має бути щільним і водонепроникним. Пам'ятайте, що взуття повинне бути за розміром, адже якщо воно буде тісним і перешкоджатиме нормальному кровообігу, ваші ноги швидко втрачатимуть тепло. Мінімізуйте відкриті ділянки, зокрема, прикрийте шию та зап'ястя, адже них виходить найбільше тепла. Обов'язково оберігайте голову від холодних температур та вітру, для чого носіть шапку. Не варто обирати занадто теплі шапки, якщо ви багато рухаєтесь, адже є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути. Не рекомендується носити вкорочені штани та занижені шкарпетки, відкриті зап’ястя та неприкрита шия – як результат ми мерзнемо навіть за найтеплішої куртки.

Як одягатись, щоб менше мерзнути

Як одягатись, щоб менше мерзнути, поради МОЗ

Як одягатись, щоб менше мерзнути взимку

Як одягатись, щоб не замерзнути взимку

Очікується, що цього року зима в Україні буде важкою, тому важливо заздалегідь подбати про власне здоров'я. Раніше ми писали про те, як харчуватись та що робити, щоб постійно не мерзнути взимку.

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