Як одягатись, щоб виглядати стрункою взимку і не замерзнути: основні модні прийоми

Взимку не завжди видається виглядати стрункою через об’ємні пуховики, товсті светри та інший одяг. Оскільки важливо обов’язково залишатися у теплі.

Стилісти зі "Школи стилю" назвали модні прийоми, які дозволять підібрати зимовий одяг, щоб виглядати стрункішою. Так ви зможете створити гармонійні образи, враховуючи гру об’ємів, гармонію з нижніми шарами, використання вертикалей, а також підбір взуття.

Додавання вертикалей в свої зимові образи

Один з найчастіше використовуваних стилістичних прийомів – додавання вертикалей. Це допомагає прибирати кілька сантиметрів в об’ємі та візуально видовжити зріст.

Найпростішим способом додати вертикалі в образ є незастібнутий верхній шар (пальто чи куртка). Проте взимку нам доводиться відмовлятися від цього стилістичного прийому. Тому можете обрати довгий спадаючий шарф або ж обирайте верхній шар з рядом ґудзиків.

6 модних прийомів, як виглядати взимку стильно - модні тренди 2023

Кольорова єдність

В застібнутому вигляді найкраще виглядають образи зібрані за принципом кольорової єдності. Тому для створення більш гармонійних силуетів взимку надавайте перевагу монохромним поєднанням.

6 модних прийомів, як виглядати взимку стильно - модні тренди 2023

Виражена талія

Стилісти зауважили, що тендітності в силует допоможе додати верхній шар з вираженою талією.

6 модних прийомів, як виглядати взимку стильно - модні тренди 2023

Гра об'ємів

Коли створюєте зимовий образ, не забувайте про гру об'ємів. Тобто під об’ємний пуховик чи пальто одягайте менш об’ємні поясні вироби. Якщо верхній шар не занадто об’ємний, то можна одягати широкі штани.

6 модних прийомів, як виглядати взимку стильно - модні тренди 2023

Взуття в тон низу

Підбирайте взуття в тон низу. Таким чином образ буде менш порізаний горизонталями і виглядатиме більш гармонійно.

6 модних прийомів, як виглядати взимку стильно - модні тренди 2023

Довжина штанів в зимових образах

Для палаццо варто брати повну довжину, для завужених моделей можна обирати як повну так і коротку довжини.

"Стилістичний лайфхак: якщо штани відкривають частину взуття, де розташована щиколотка – це автоматично робить образ тендітнішим", – розповіли стилісти.

6 модних прийомів, як виглядати взимку стильно - модні тренди 2023

Нагадаємо, що цієї зими та весни актуальними залишаються зручні та об'ємні кардигани. Цей тренд підійде для молодих дівчат та жінок старшого віку.

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