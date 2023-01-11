Як оформити пенсію дистанційно: покрокова інструкція

В Україні громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть онлайн подати документи на призначення виплат. Однак Пенсійний фонд доведеться відвідати – але для отримання посвідчення.

Як пояснили в уряді, пенсіонери можуть самостійно подавати заяву та скан-копії всіх документів, щоб отримувати пенсії. Для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду та зареєструватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У заяві на призначення пенсії треба вибрати територіально найближче відділення ПФУ, відзначити потрібний вид майбутніх виплат, вказати адресу місця проживання та надати паспортні дані. Також варто вказати свою електронну пошту та номер телефону, щоб відстежувати заявку.

Потім потрібно прикріпити до заявки копії просканованих документів (розмір кожного файлу з сканованим документом не повинен перевищувати 1 Мб), вказати банківські реквізити – номер картки, на яку буде зараховуватися пенсія.

В уряді зазначають, що для кожного виду пенсії є свій перелік документів, необхідних для оформлення виплат.

"Якщо людина виходить на пенсію за віком, то набір документів простий - паспорт, ідентифікаційний код та трудова книжка. Якщо ж, наприклад, пенсія призначається по інвалідності, то повинні додаватися документи для обґрунтування цієї інвалідності", – йдеться у повідомленні.

У разі призначення пенсії за віком відповідна заява може бути подана заявником не раніше ніж за місяць до досягнення ним пенсійного віку.

Кілька важливих моментів:

Пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, наступного за днем смерті годувальника.

Зазначимо, що в Україні існує декілька видів пенсій: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. У результаті, людині, яка має право на декілька видів пенсій, призначається один із них за її вибором.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

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