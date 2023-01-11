Как оформить пенсию дистанционно: пошаговая инструкция

В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, могут онлайн подать документы на назначение выплат. Однако Пенсионный фонд придется посетить – но для получения удостоверения.

Как пояснили в правительстве, пенсионеры могут самостоятельно подавать заявление и скан-копии всех документов, чтобы получать пенсии. Для этого необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда и зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

В заявлении на назначение пенсии нужно выбрать территориально ближайшее отделение ПФУ, отметить нужный вид будущих выплат, указать адрес места жительства и предоставить паспортные данные. Также следует указать свою электронную почту и телефонный номер, чтобы отслеживать заявку.

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Затем нужно прикрепить к заявке копии просканированных документов (размер каждого файла с сканированным документом не должен превышать 1 Мб), указать банковские реквизиты – номер карты, на которую будет зачисляться пенсия.

В правительстве отмечают, что для каждого вида пенсии есть свой список документов, необходимых для оформления выплат.

"Если человек выходит на пенсию по возрасту, то набор документов прост – паспорт, идентификационный код и трудовая книжка. Если же, например, пенсия назначается по инвалидности, то должны прилагаться документы для обоснования этой инвалидности", – говорится в сообщении.

В случае назначения пенсии по возрасту соответствующее заявление может быть подано заявителем не раньше месяца за достижение им пенсионного возраста.

Несколько важных моментов:

Пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается со дня, следующего за днем смерти кормильца.

Отметим, что в Украине существует несколько видов пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца. В результате человеку, который имеет право на несколько видов пенсий, назначается один из них по его выбору.

Ранее стало известно, что не имеющие страхового стажа пенсионеры могут получить государственную помощь.

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