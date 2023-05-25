Як визначити, що кімнатна рослина отримує забагато або замало води та сонячного світла

Рослини потребують світла для фотосинтезу, процесу, який дозволяє їм виробляти енергію. А також рослини потребують правильного поливу. Кожен вид рослин має власні вимоги до освітлення та кількості води.

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Якщо рослина отримує надмірну кількість світла, її листя може стати обпаленим, вибіленим і млявим. З іншого боку, при недостатньому освітленні рослина може стати блідою, зів'ялою, її листя стане довгим і тонким, намагаючись розтягнутися до джерела світла, або навіть листя може випадати.

Різні рослини вимагають низького, середнього або високого рівня освітлення, тому важливо з'ясувати вимоги кожної конкретної рослини і знайти місце в вашому домі, що задовольнить ці потреби. Рослини, які потребують низького рівня освітлення, слід розміщувати подалі від прямих сонячних променів, рослини з середнім рівнем освітлення – у добре освітленій частині приміщення, а рослини, що вимагають високого рівня освітлення – у найбільш сонячних місцях вашого дому.

Як забагато, так і замало води може бути шкідливим для рослин. Якщо рослину перезалити вологою, кінчики листя можуть стати коричневими, основа стебла стає м'якою і гнучкою, а на ній можуть з'явитися жовті листки, які випадають. Якщо рослину поливати недостатньо, листя починає скручуватися, стає коричневим і ламким.

Тому важливо поливати рослини в правильних інтервалах та з правильною кількістю води. Кожна рослина має свої вимоги, але хорошим показником необхідності поливу є стан ґрунту. Якщо ґрунт вологий або мокрий, його не потрібно поливати. Якщо ґрунт сухий, то залежно від рослини може бути необхідно більше води.

Для забезпечення належного дренажу і водопроникності дуже важливо мати добре функціонуючу систему дренажу. Наприклад, можна заповнити нижню частину горщика арахісом або використати фільтри для кави, щоб вони забезпечували належний стік води. Також важливо виливати надлишок води, який накопичується у піддоні, оскільки його залишок також може пошкодити коріння рослин.

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